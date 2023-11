Войната в Израел: Ситуацията в болниците в Газа е катастрофална (ВИДЕО)

На 12 ноември Нетаняху отказа да отговори дали ще поеме отговорност за това, че не е успял да предотврати нападението срещу Израел на 7 октомври, като заяви, че ще има време за такива "трудни" въпроси, когато войната приключи. Израелският премиер призна, че това е "въпрос, който трябва да бъде зададен", но че засега страната трябва да се обедини около целта да победи Хамас, която на 7 октомври извърши нападение над Израел, което доведе до смъртта на над 1200 души.

"Ще отговорим на всички тези въпроси", каза министър-председателят и добави: "В момента мисля, че това, което трябва да направим, е да обединим страната за една цел; да постигнем победа“.

Израелският министър на отбраната Йоав Галант пък заяви, че "Хамас" е "изгубила контрол" над ивицата Газа, която управлява от 16 години. ""Хамас" е изгубил контрола. Терористите бягат на юг. Цивилни граждани плячкосват базите на "Хамас", каза той, без да представи доказателства. "Те вече нямат вяра в правителството", добави Галант във видеоклип, излъчен по основните израелски телевизии.

Условията в най-голямата болница в ивицата Газа – Ал Шифа, са „катастрофални“, тъй като основните звена рухват. Това каза директорът на лечебното заведение Мохамад Абу Салмия пред CNN. Около 7000 души в момента са приютени в болницата, заедно с 1500 пациенти и медицински персонал, каза Абу Салмия.

Инкубаторите вече не функционират. Недоносените бебета в болницата се увиват във фолио и се поставят до гореща вода в отчаян опит да ги запазят живи, предупреди директорът на болницата, докато израелската огнева мощ продължава да удря околните улици и оставащите резерви от гориво се изпаряват, оставяйки съоръжението неспособно да функционира.

Хирург от благотворителната медицинска организация "Лекари без граници" също заяви, че стотици хора са блокирани в болничния комплекс "Ал-Шифа" и са подложени на "нечовешки" условия. Израел твърди, че враговете му от Хамас са построили военния си щаб под болницата "Ал-Шифа" - обвинение, което терористичната организация отрича.

Американски служител, запознат с американското разузнаване, също казва, че Хамас има команден възел под болницата Ал-Шифа, използва гориво, предназначено за болницата и нейните бойци редовно се струпват в и около Ал-Шифа. „Можете да видите дори от доклади с отворен код, че Хамас наистина използва болници, заедно с много други цивилни съоръжения, за командване и контрол, за съхранение на оръжия, за настаняване на своите бойци“, каза съветникът по националната сигурност Джейк Съливан в неделя пред CNN. „Без да навлизаме в тази конкретна болница или това конкретно твърдение, това е историята на Хамас, както в исторически план, така и в този конфликт“, добави той.

Говорителят на Съвета за национална сигурност на САЩ Джон Кърби също обвини Хамас, че разполага щабовете си в цивилни райони. „Тук върху Израел има допълнителна тежест поради начина, по който Хамас се бие, със седалище в болници и училища и копаене на тунели под жилищни сгради и апартаменти“, каза той в интервю за Fox News. „Искам да кажа, че Хамас прави това. Те не спазват законите на войната и умишлено излагат хората в Газа на по-голям риск с това как се държат.“

27-те държави членки на Европейския съюз осъдиха съвместно "Хамас" за използването на болници и цивилни граждани като "жив щит" във войната срещу Израел. Ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел заяви, че в същото време блокът е поискал от Израел "максимална сдържаност и целенасоченост, за да се избегнат човешки жертви". Той похвали и единния подход на ЕС.

Кърби каза, че администрацията на САЩ разговаря с Израел за това как „да се сведат до минимум цивилните жертви, особено когато става въпрос за болница с педиатрично отделение и недоносени бебета, които нямат дял в това и просто искат да оцелеят". Той обеща администрацията да „продължи да работи с тях за това как да направим това по начин, който отново следва ръководството и защитава цивилния живот до максималната възможна степен“.

Призив за запазването на живота на пациентите отправи и американският президент Джо Байдън. "Надявам се и очаквам, че ще има по-малко агресивни действия по отношение на болницата", каза Байдън пред репортери в Овалния кабинет, когато бе попитан дали е изразил загриженост пред Израел по този въпрос.

Израел обаче настоява, че е оправдано да предприема военни действия около болницата, въпреки критиките от страна на ООН и други световни организации. Израелското правителство обяви, че е създало евакуационни коридори и призова за извеждане на цивилни, в допълнение към осигуряването на гориво.

В потвърждение на твърденията, че бойци на Хамас се прикриват зад цивилни в болниците, от ЦАХАЛ информираха, че са ликвидирали група от 21 бойци на "Хамас", открили огън по тях именно от болницата Ал-Кудс. Според съобщението терористите са били сред тълпа цивилни, опитващи се да напуснат болницата. Криейки се зад тях, екстремистите са започнали да обстрелват израелските войници с РПГ. Израелците са отвърнали на огъня и са унищожили някои от тях, други са се върнали обратно в сградата на болницата.

