Войната в Израел: Унищожителен удар по бежански лагер, тежки боеве в Ивицата Газа (ВИДЕО)

Израелската армия твърди, че ударът е бил насочен срещу командир на Хамас. Според Тел Авив, елиминиран е Ибрахим Биари, който се смяташе за един от мозъците на терористичната атака на 7 октомври в Израел.

Хамас обаче категорично отрича лидерът й да е бил в лагера по време на удара. Според говорителя на организацията Хазем Касем, Израел се опитва да оправдае това, което той описа като "отвратително престъпление срещу цивилни, деца и жени в лагера Джабаля".

Министерството на вътрешните работи в Газа съобщи, че 20 къщи „са били напълно унищожени“ в жилищния бежански лагер Джабаля. Съобщава се, че в болница в града са докарани стотици ранени, както и много тела на убити. Директорът на лечебното заведение д-р Атеф ал Кахлут твърди пред CNN, че много хора все още са под развалините. Друг лекар, д-р Мохамад ал Ран, казва пред американската телевизия, че е видял "сцени, които никой не може да си представи" в болницата - "стотици овъглени тела и ранени, разположени по подовете, леглата, коридорите и приемната на една от Най-голямата болница в Газа“.

Продължава придвижването и по суша на израелските сили. Армията обяви, че двама нейни войници са били убити в сраженията в северната част на Ивицата Газа. Двамата са загинали "в сражения в северната част на ивицата Газа", се казва в изявление на армията, публикувано няколко часа, след като тя съобщи за "ожесточени сражения" с "Хамас" в сектора. Така от началото на войната на 7 октомври досега броят на загиналите израелски войници е 315, каза говорителят на армията контраадмирал Даниел Хагари на пресконференция днес, цитиран от CNN. По-късно от ЦАХАЛ разпространиха кадри от частите си в ивицата Газа.

Днес стана ясно, че най-малко две бронирани и пехотни дивизии или над 20 000 израелски войници, са влезли в Ивицата Газа от петък вечерта. Въпреки това, към момента няма официално обявен старт на пълномащабна наземна операция.

