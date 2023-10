САЩ убедили Израел да пуска по 100 камиона с хуманитарна помощ на ден в Газа

Днес, 31 октомври, се очаква 80 камиона да преминат в анклава, обяви Министерството на отбраната на Израел.

🚚 The largest aid transfer since the start of the war: 8️⃣0️⃣trucks loaded with medical supplies, food, and water began inspection in preparation to enter #Gaza through the Rafah Crossing.#HamasISIS do not care about Gazan civilians. pic.twitter.com/2Xsu4ngvSu