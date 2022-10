Заради протестите в Иран: Нови заплахи за ескалация в Иракски Кюдристан

Гвардията и ливанските медии "Хизбула" обвиниха присъствието на кюрдските бойци в Иракски Кюрдистан за продължаващите протести срещу режима на 16 октомври. Медии, приближени до ИРГ, разпространиха статия, в която се твърди, че агенти на Мосад работят с кюрдските бойци от Комала, за да създадат мрежи за саботаж в Иран от 2021 г. насам. Различни канали в платформата Telegram също публикува изявление на 16 октомври от началника на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамед Багери, в което той предупреждава за възобновяване на атаките срещу Иракски Кюрдистан, ако регионалното правителство на Кюрдистан (KRG) не успее да "депортира или разоръжи местните милиции".

ОЩЕ: ЕС обмисля да санкционира Иран заради дроновете, които праща на Русия

Съобщава се още, че иранските сили за сигурност все по-често се насочват към средни училища в опит да потушат безредиците, което може да подсили продължаващите протести. От своя страна иранските официални лица все по-често определят продължаващите протести като революционни по своя характер и признават, че последните демонстрации са насочени срещу основите на режима.

Неотдавнашният напредък в сформирането на благоприятно за Иран правителство в Багдад намали риска от подновяване на нападенията, които биха навредили на политическото влияние на Иран върху иракското правителство.

Iran's 'State-TV' reported that at least four people have died after protests against the Islamic regime spread to a prison holding political detainees, including at least two Americans. @roxanasaberi has the latest. pic.twitter.com/1qsZebAEpG