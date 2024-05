Защо Азербайджан поведе френските колонии срещу Париж: Бунтът в Нова Каледония (ВИДЕО)

Още: Нова Каледония въстана срещу Франция: Париж прати военни и обяви извънредно положение (ВИДЕО)

Защо има размирици?

Преди дни Франция обяви извънредно положение на острова, който е нейно владение. Причината - млади представители на местното население канак и един полицейски служител бяха убити по време на бунтове, свързани с изборна реформа.

Размириците избухнаха заради нов законопроект, приет от депутатите в Париж миналата седмица, който позволява на френските жители, живеещи в Нова Каледония от 10 години, да гласуват на изборите на острова. Това е стъпка, която според местни лидери ще "размие" гласовете на местното население.

Френското правителство заяви, че промяната в правилата за гласуване е необходима, за да бъдат изборите демократични. То все пак покани лагерите, подкрепящи и противопоставящи се на независимостта на Нова Каледония, на разговори в Париж за бъдещето на острова. Това отваря вратата за евентуално спиране на законопроекта.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон обяви, че заминава за Нова Каледония. Стотици нови служители по сигурността ще се присъединят към 1500-те, които вече са на място след най-тежките размирици в тихоокеанската територия от повече от 30 години насам.

Какво прави Азербайджан в Нова Каледония?

Френското правителство изтъква внезапната поява на азербайджански знамена наред със символите на канак по време на протестите. В същото време група, свързана с властите в Баку, открито подкрепя сепаратистите и осъжда правителството в Париж.

„Това не е фантазия. Това е реалност", заяви министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен пред телевизионния канал „Франс 2“, когато бе попитан дали Азербайджан, Китай и Русия се намесват в Нова Каледония. „Съжалявам, че някои от каледонските лидери, подкрепящи независимостта, са сключили сделка с Азербайджан. Това е безспорно", допълни той, цитиран от The Guardian.

„Напълно отхвърляме неоснователните обвинения“, заяви говорителят на азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде. „Отхвърляме всякаква връзка между лидерите на борбата за свобода в Каледония и Азербайджан“.

На кадри, разпространени в социалните мрежи и излъчени в сряда по френския канал TF1, се вижда как някои поддръжници на независимостта носят тениски с азербайджанското знаме.

Миналата сряда френското правителство забрани на платформата TikTok да работи в Нова Каледония. TikTok, чиято компания майка е китайска, е широко използвана от протестиращите. Критиците се опасяват, че тя се ползва за разпространение на дезинформация, идваща от чужди държави.

Напрежението по оста Париж-Баку не е от днес

Напрежението между френското и азербайджанското правителство нарасна след войната от 2020 г. и мълниеносната офанзива от 2023 г., която Азербайджан проведе, за да си върне контрола над отцепилия се регион Нагорни Карабах от етническите арменски сепаратисти.

Франция е традиционен съюзник на Армения - съсед и исторически съперник на Азербайджан - и също така е дом на голяма арменска диаспора.

Дарманен заяви, че Азербайджан, ръководен от 2003 г. от президента Илхам Алиев, който наследи баща си Гейдар, е „диктатура“.

Какви са отношенията на Азербайджан с Нова Каледония?

Азербайджан покани сепаратистите от френските територии Мартиника, Френска Гвиана, Нова Каледония и Френска Полинезия в Баку на конференция през юли 2023 г. Срещата доведе до създаването на „Инициативна група Баку“, чиято заявена цел е да подкрепя „френските освободителни и антиколониални движения“.

Тази седмица групата публикува изявление, в което осъжда предложената от френския парламент промяна в конституцията на Нова Каледония. Силите, подкрепящи независимостта, твърдят, че това ще размие гласовете на канаките, които съставляват около 40% от населението. „Ние сме солидарни с нашите приятели канаки и подкрепяме тяхната справедлива борба“, заявиха от Инициативната група от Баку.

Рафаел Глюксман - депутат, който води листата на френските социалисти на изборите за Европейски парламент през юни - заяви пред телевизия Public Senat, че Азербайджан е правил „опити за намеса в продължение на месеци“. Добави, че основният проблем, който стои в основата на размириците, е вътрешен спор относно изборната реформа, а не агитация, подклаждана от „чуждестранни участници“. Той обаче обвини Азербайджан, че „се възползва от вътрешни проблеми“.

Дезинформационна кампания на Баку срещу Париж?

Източник от френското правителство заяви, цитиран от AFP, че проазербайджански профили в социалните мрежи са публикували редактиран монтаж, за който се твърди, че показва двама бели полицаи с пушки, насочени към мъртвите канаки. „Това е доста мащабна кампания, с около 4000 публикации, генерирани от тези акаунти“, казва източникът. „Те използват отново техники, които вече са били използвани по време на предишна клеветническа кампания, наречена „Олимпия“".

През ноември Франция обвини участници, свързани с Азербайджан, че провеждат дезинформационна кампания, целяща да навреди на репутацията ѝ във връзка с домакинството на Олимпийските игри в Париж. Баку отхвърли тези обвинения.

