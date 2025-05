Зеленски: От уважение към Тръмп и Ердоган, ще пусна нашата делегация. Дано не е само руско шоу (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е взел решение да изпрати украинската делегация в Истанбул, където се намират руските преговарящи. В момента украинците се намират в Анкара. Групата ще бъде ръководена от министъра на отбраната Рустем Умеров. Заявлението Зеленски направи на брифинг след срещата си с президента на Турция Реджеп Ердоган, продължила три часа в президентския дворец в турската столица.

Никой няма да развали възможността за преговори, със сигурност ще проведем среща с руската страна. Надяваме се, че това не е шоу от тяхна страна, каза Зеленски.

Той подчерта, че руснаците са се отнесли много несериозно към преговорите и са променяли позицията си, освен това са изпратили екип от хора, които нямат право да вземат никакви решения.

"Не можем да тичаме по света и да търсим Путин", каза Зеленски.

"Чувствам неуважение от Русия. Няма определено време за срещата, няма дневен ред, няма делегация на високо ниво – това е лично неуважение. Към Ердоган, към Тръмп", добави той.

