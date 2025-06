Змии на летището: Арестуваха мъж с отровни влечуги в багажа му

Властите в Индия арестуваха мъж за опит за контрабанда на десетки редки влечуги, включително отровни змии, в страната. Индийският гражданин, който се е връщал от Тайланд, е бил спрян от митнически служители на летището в град Мумбай в неделя. Служители съобщиха, че влечугите, които включвали 47 отровни пепелянки, са били намерени скрити в регистрирания багаж на мъжа. Животните са били конфискувани съгласно различни закони за защита на дивата природа в Индия.

Името на пътника не е посочено и той е в ареста, като не е коментирал публично ситуацията.

Още: Топ 10 на най-отровните змии в света

Митническите служители са публикували снимки в социалната мрежа X на цветни змии, на които се вижда как се въртят, поставени в чиния. В публикацията си те заявиха, че са конфискували 3 паякообразни рогати пепелянки, 5 азиатски листни костенурки и 44 индонезийски питона от пътника. Не е ясно откъде са били взети влечугите.

On 01.06.2025, officers at CSMIA seized 3 Spider-Tailed Horned Vipers & 5 Asian Leaf Turtles (CITES Appendix-II), along with 44 Indonesian Pit Vipers, concealed in checked-in baggage. An Indian national arriving from Thailand was arrested. pic.twitter.com/C07R2Y58ZX