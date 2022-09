Хитовият сериал „Подводницата“ се завръща с нов сезон по EPIC DRAMA

Този септември Das Boot ще се завърне по Epic Drama със сезон трети, дебютиращ на 29 септември, четвъртък, в 22:00 часа, ексклузивно за цяла Централна и източна Европа. При премиерата в Германия и Великобритания по-рано тази година поредицата в 10 части бе наречена от критиците: „визуално поразяваща“ и „приковаваща“ и бе определена като „най-добрият сезон досега“! Така на почитателите на първите два сезона им е гарантирано телевизионно пиршество със звезден актьорски състав, на впечатляващи локации.

Сезонът проследява съдбата на млад командир на подводница и екип, изпратен на опасна мисия в южното полукълбо, с което е въвлечен в битката за Атлантика и се оказва преследван от вманиачен командир от Кралския флот (в ролята Рей Стивънсън, Vikings, Black Sails, Rome). Под ръководството на Робърт Еренберг (Франц Динда), в екипа се оформят някои силни връзки. Мислите на Еренберг, обаче, остават обратно на сушата в Кил, където е Грета (Елиза Шлот), млада майка, омъжена за човек, който е сериозно ранен и страда от пост травматичен синдром.

Трейлър за премиерата на „Подводницата“, сезон 3 – по Epic Drama от 29 септември

Също в Кил, дъщерята на Вилхелм Хофман, Хани (Луиз Волфрам), не може да се измъкне от своя брак без любов с командир Албрехт Лесинг, суров, емоционално дистанциран човек. Хани се мъчи в строгите окови на положението си и социалните очаквания, които предполага това положение. Когато среща очарователния командир на подводница Шулц (Пиер Кивит), тя започва да си играе с огъня.

Междувременно, в екзотичния климат на неутрален Лисабон, където изгнаници, шпиони и престъпници от Европа се пресрещат с враговете си, Хаген Форстър (Том Влашиха, Game of Thrones, Stranger Things, Tom Clansy’s Jack Ryan) разкрива смъртоносен план за грабежа на съкровище от плячкосано по време на войната злато. Тези разкрития, в съчетание със собствената му история и мрачно минало на Източния фронт, го карат да постави под въпрос действията си и моралния си компас.

Оказва се също свързан със сенчеста фигура, въвлечена в конспирация, която би могла да промени развоя на войната към по-добро. Този човек, също дълбоко променен от преживените събития, е Клаус Хофман (Рик Окон). Тези две произлезли от историята нишки, се срещат в неочакван и вълнуващ финал, който ще бъде излъчен по Epic Drama на 24 ноември, от 22:00 часа.

Освен актьори от досегашните сезони на „Подводницата“ като Том Влашиха (Game of Thrones), Франц Динда (Die Wolke), Рик Окон (Tatort) и Пиер Кивит (Der Zürich Krimi), в новия сезон се появяват много добре известни международни лица, включително: Рей Стивънсън (Rome, Dexter), Луиз Волфрам (Charité), Елиза Шлот (Narcissus and Goldmund), Йоана Рибейро (The Man Who Killed Don Quixote), Флориан Панцнер (Dark) и още.

Един от най-добрите европейски драматични сериали в последните години, „Подводницата“ дебютира с новия си трети сезон в четвъртък, 29 септември, от 22:00 часа с двоен епизод. По Epic Drama, ексклузивно за Централна и източна Европа.

