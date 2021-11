За всички създания – големи и малки с нов сезон по EPIC DRAMA

Новият сезон от 2021 г., който съвсем наскоро дебютира в UK вече е хит и получава оценки с по 5 звезди. ТВ критици на Острова го определят като “успокоителна чаша йоркширски чай“ and “жадуван ТВ тоник по пътя ни към постпандемичния живот ”.

Видео за новия сезон на „За всички създания – големи и малки“ по Epic Drama

Втори сезон на „За всички създания – големи и малки“ ще дебютира по Epic Drama в Централна и източна Европа в петъците от 21:15 часа, от 12 ноември, а зрителите могат да очакват още очарователни истории от Дейлс с познатия ансамбъл фермери, животни и съграждани от Йоркшир от 1930-те.

Продуциран от носителите на BAFTA и Златен глобус Playground, новият сезон ще посрещне в актьорският си състав известната английски акриса Патриша Ходж (Miranda, A Very English Scandal) като г-жа Хъмфри, симпатично екскцентричната стопанка на напудрения пекинез Трики Уу.

ТВ дебютантът Никълъс Ралф отново е в ролята на младия ветеринар Джеймс Хериот, Самуел Уест (Mr. Selfridge, On Chesil Beach) е нетрадиционният ментор на Джеймс, Зигфрид Фарнън, Ана Медли (Deadwater Fell, Patrick Melrose) е матриархът на Скелдейл Хаус г-жа Хол, Кълъм Уудхаус (The Durrells) е блудният брат на Зигфрид Тристан Фарнън, а Рейчъл Шентън (Switched at Birth, White Gold) е независимата фермерска дъщеря Хелън Олдерсън.

Към тях се присъединяват Дороти Аткинсън (Mum, Call the Midwife) като Диана Бромптън, чиято жизнерадостна натура привлича окото на Зигфрид Фарнън на местната танцова забава в Чърч Хол, както и Джеймс Флийт (The Vicar of Dibley, Belgravia) като полковник Мерик, впечатляващ военен и местен фермер.

„За всички създания – големи и малки“ е непреходна класика, обичана от поколения наред. Оригиналният сериал на ВВС, базиран на бестселърите на Джеймс Хериот, се излъчва в продължение на 90 епизода от 1978 г. чак до 1990 г. Книгите са продадени в 60 млн. копия по целия сват и така са се превърнали в глобален културен феномен с отдадени почитатели по цялото земно кълбо.

С подчертан фокус върху общността и нейната важност в живота на всички ни, светът и духът на Хериот са много необходима противотрова на предизвикателствата на съвремието и ни напомнят, че да си част от една общност те прави нещо много по-голямо от теб сам по себе си.

Втори сезон на „За всички създания – големи и малки“ е с премиера по Epic Drama на 12 ноември, като шестте серии ще се излъчат в петъците от 21:15 до Бъдни вечер, когато е специалният Коледен епизод.

Видео за неизлъчвания досега трети сезон на „Йоркширският ветеринар“ по Viasat Nature

Ако сте почитатели на този прекрасен сериал по Epic Drama, горещо ви препоръчваме истинската версия на тази история по Viasat Nature, наречена „Йоркширският ветеринар“; в тази поредица съвременни ветеринари, някои обучени от действителния Джеймс Хериот, се грижат за животни в Йоркшир Дейлс. Епизоди на предаването „Йоркширският ветеринар“ се излъчват през ноември и декември – следете www.viasatnature.bg

Epic Drama е ТВ канал от семейството на Viasat History и TV1000, посветен на най-добрите драматични сериали в епоха от последните години, достъпен в Булсатком на позиция 433 за IPTV и HD приемниците и на 76 за SD приемниците, в мрежата на А1 България на позиции за DTH – 60, за DTV (кабелна) – 214, за IPTV (Premium) – 201, както и във VIVACOM EON TV.

За всички оператори, които предлагат Epic Drama в мрежите си и програмата на ТВ канала посетете www.epicdrama.bg Следете и www.Facebook.com/EpicDramaBG и www.instagram.com/EpicDramaBulgaria