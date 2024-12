Атолът Киритимати и град Оукланд в Нова Зеландия посрещнаха Новата година (ВИДЕО)

Жителите на остров Киритимати в Тихия океан първи посрещнаха новата година, предаде БТА.

Атолът, който е с население едва 5000 души, е част от Република Кирибати и е първото място на планетата, което посреща Нова година - 12:00 ч. българско време.

Въпреки че в Киритимати не са планирани големи новогодишни прояви, на други места в Тихия океан ще има новогодишни празненства с фойерверки и събирания на открито.

Първото голямо населено място, посрещнало новата година, е град Оукланд в Нова Зеландия. Местните забележителности грейнаха с празнични светлини част по-късно, отколкото в Киритимати, в 13:00 ч. българско време. Продължилият 5 минути и половина спектакъл с фойерверки и лазери от "Скай Тауър" - най-високата сграда в Южното полукълбо - започна с обратно броене, прожектирано в основата на кулата в центъра на града.

В столицата на страната Уелингтън също ще бъдат организирани празненства с фойерверки и музика в градската лагуна.

След това Сидни, където Нова година ще настъпи два часа след тази в Нова Зеландия, ще привлече вниманието с празненствата си на пристанището. Повече от един милион души ще се насладят на гледката от изстреляните над 9 тона фойерверки.

В полунощ фойерверки ще избухнат и над други големи австралийски градове като Мелбърн, Бризбейн и Аделаида.

Самоа ще бъде последната страна, която ще посрещне новата година.

HAPPY NEW YEAR EARTH🎇🎇🎇

Kiritimati Island, Kiribati was the First to see 2025 right now.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE 🎇🎊🎊

Welcome to 2025.♡ pic.twitter.com/Nh8kUgw0ho