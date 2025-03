Луди за връзване в самолетите: Един налита на бой, друг плаши с взривяване

Пиян войник предизвиква хаос в самолет и го завързаха с тиксо, а в друг самолет поклонник на Аллах заплаши с взривяване предаде NEXTA. 47-годишният Виктор А. летял с полет на Аерофлот за почивката си. Но той се оказа непокорен пътник — крещеше ругатни, караше се със спътници и стюардеси. Кабинният екипаж е трябвало да вземе мерки. Завързали му ръцете с тиксо и в това състояние той отлетял чак до Красноярск, където на входа вече го чакали полицаи. Още: Кошмарно пътуване: Самолет се запали на летището в Денвър (ВИДЕО)

Drunken soldier causes chaos on a plane and gets tied up with duct tape



47-year-old Viktor A. was flying on an Aeroflot flight for his vacation. But he turned out to be an unruly passenger—shouting profanities, arguing with fellow travelers and flight attendants.



