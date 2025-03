Кошмарно пътуване: Самолет се запали на летището в Денвър (ВИДЕО)

Самолет на "Американ еърлайнс" се запали след аварийно приземяване на международното летище в американския град Дентър, щата Колорадо. Дванадесет души са били приети в болница след инцидента. Те са с леки наранявания. Наложило се е дори използването на спасителни пързалки, за да може пътниците на борда да се евакуират. Самолетът е изпълнявал полет между летище "Колорадо Спрингс" и международното летище "Далас-Форт Уърт", щата Тексас. Той се е отклонил към Денвър, след като екипажът е съобщил за вибрации в двигателя.

