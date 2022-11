2-годишно дете се удави при наводнения в Сърбия (ВИДЕО)

Основните и средните училища на територията на град Нови пазар днес няма да работят. В Тутин се е удавило двегодишно дете, което паднало в реката. Река Лим преля на три места в Приеполе, а нивото на Ибър в Кралево се покачва. Армията и членове на сектора за извънредни ситуации поставят пясъчни укрепления на брега на река Ибър в центъра на Рашка, отбелязва телевизията.

Нивото на река Ибър в тази община се е повишило с 66 сантиметра от полунощ, нивото на водата продължава да се покачва. На пет места, където домакинствата са изложени на риск, се поставят чували с пясък, каза пред РТС Слободан Ристович, секретар на Щаба за извънредни ситуации. Заради голямото количество валежи Рашка обяви бедствено положение на територията на цялата община, съобщава кореспондентът на РТС.

В Тутин река Видреняк се е оттеглила в коритото си, а щетите се отстраняват, предава БТА. След преливането на реките Видреняк в Тутин и Йошаница в Нови Пазар ситуацията в тези две общини в югозападната част на Сърбия е по-стабилна от вчера.

Работи се по отстраняване на щетите, но и по допълнително укрепване на насипите по речните корита. Вчерашното преливане на река Видреняк и нейните притоци застраши около 50 домакинства, каза председателят на Община Тутин Салих Хот.

Бедствено положение е в сила от вчера в Тутин, а извънредна защита при наводнения е обявена в Нови пазар. Нивото на Ибър също се повишава в Кралево, но засега ситуацията е под контрол. Властите наблюдават ситуацията, а отделът за гражданска защита на градската администрация казва, че в района на Кралево не е имало голям разлив и в момента няма застрашени къщи.

🇷🇸 In Serbia, due to the incessant heavy rain in Novi Pazar, the water level in the rivers has risen sharply, emergency flood protection has been introduced. pic.twitter.com/3TYWAossab