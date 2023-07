Абсурдна жега в Гърция, Полша прати 50 пожарни на помощ (ВИДЕО)

Правителствените служби посъветваха хората да работят от вкъщи, където е възможно, и да не излизат излишно навън. Изключителните температури означават също, че ключови туристически обекти ще бъдат затворени през най-горещата част на деня.

"Този уикенд рискува да се превърне в най-горещия регистриран през юли за последните 50 години. В Атина ще има температури над 40 градуса по Целзий в продължение на шест-седем дни, до края на юли", каза Панайотис Гианопулос, метеоролог от държавната телевизия ERT.

Подобен продължителен период на горещини е изключителен за гръцката столица.

В неделя градът вероятно ще преживее температури до 44 °C, а централната област Тесалия ще достигне 45 °C, оише БГНЕС.

Междувременно бе съобщено, че 46-годишен мъж е получил топлинен удар на централния гръцки остров Евия, след като е бил приет в болницата в Халкида, където заявиха, че причината е сърдечно-дихателна недостатъчност вследствие на излагане на високи температури.

Заради избухнали пожари в гористи местности в Гърция, Полша изпрати помощ - 50 пожарни и с екипите им, които да помогнат в гасенето на огъня.

Poland tonight sent 149 firefighters&49 firetrucks to Greece to help put out the wildfires raging in the heatwave.



Poland has a group of elite firefighters that are often sent abroad to aid others.



Hold on Greece, help is on the way!



