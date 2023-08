Атакуваха кафене в Атина

Около десет нападатели на мотоциклети са пристигнали на мястото на инцидента. Те извършили вандалска проява и счупили стъкления прозорец на кафето и незабавно напуснали района. Полицията е задържала двама заподозрени във връзка с този случай.

Инцидентът изглежда е свързан с жестоките сблъсъци, които се състояха пред домашния стадион на АЕК Атина в понеделник, което доведе до смъртта на 29-годишен поддръжник.

Докладите сочат, че кафенето е съсобственост на един от заподозрените, организиран привърженик на Панатинайкос, който е бил задържан във връзка с насилствените събития, станали в понеделник. ОЩЕ: След инцидента с убития фен: АЕК поиска УЕФА да изхвърли Динамо Загреб от Европа

Unidentified attackers target cafe in central Athens; possible link to Monday’s fan violence https://t.co/PAQCU15B9P pic.twitter.com/0Sp01gFTEQ