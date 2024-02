Блинкен: Албания да реформира съдебната си система (СНИМКА)

Още: Блинкен: Военновъздушната база на НАТО в Албания ще бъда открита през март

Това заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в X по време на първото си посещение в Албания, където се срещна и с високопоставени представители на правосъдните институции.

"Срещнах се с ръководителите на съдебната реформа в Тирана, за да поздравя напредъка им в утвърждаването на върховенството на закона и борбата с корупцията", продължава той.

Ден по-рано, на съвместната конференция с министър-председателя Еди Рама, Блинкен призна, че реформата на правосъдието в Албания не е лесна.

Но според него САЩ вече са започнали да виждат резултати.

"Важно е да се разбере, че членовете на организираната престъпност се оказват в съдебни производства. Ние ще продължим да подкрепяме Албания".

