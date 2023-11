Димки и ексцесии в парламента на Албания (ВИДЕО)

Опозицията използва димки, опитвайки се да блокира парламентарната сесия, тъй като депутати от консервативната опозиция (предимно от Демократическата партия - бел.ред.) продължават да призовават за сформиране на няколко парламентарни анкетни комисии, които да разследват подозрения за присвояване на средства и корупция от ръководеното от социалистите правителство.

Пленарното заседание днес продължи едва 20 минути.

ОЩЕ: Италия ще изпраща мигранти в приемни центрове в Албания

Депутатите от опозицията разгорещено хвърляха и столове в пленарната зала. Въпреки димките заседанието не беше прекъснато и депутатите разискваха в залата сред пушеци, от които почти нищо не виждаха.

#BREAKING #Albania Smoke bombs in the Parliament of Albania!



Chaos erupted in Albanian parliament as the Members of the opposition continued to block the work of the parliament by overturning almost all the chairs in the hall and placing them in the middle of the hall. When the… pic.twitter.com/6masjojUk7