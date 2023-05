Гръцкият президент разпуска парламента

Указът е подписан и от служебния премиер Йоанис Сармас и членовете на служебния министерски кабинет. ОЩЕ: Служебното правителство на Гърция положи клетва

Това е едва вторият път, в който Гърция има „двудневен" парламент от възстановяването на демокрацията през 1974 г., като предишният беше резултат от изборите през май 2012 г., които също не успяха да създадат правителство.

President issues decree dissolving parliament and sets June 25 as next election day https://t.co/HsEWzUCfpy pic.twitter.com/vtupmQKPLz