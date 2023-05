Мицотакис: Ако хората ме искат обратно, трябва да гласуват отново

„Поисках да ми бъде позволено да съставя еднопартийно правителство от самото начало и ако това е, което гражданите искат, те трябва да го препотвърдят с гласа си. Не искам от тях да правят нещо различно от това, което направиха на първите избори. Трябва да се има предвид и аритметиката на новия избирателен закон: колкото повече партии имаме в парламента, толкова по-трудно става еднопартийно правителство, така че нищо не трябва да се приема за даденост. Избирателните урни вече са празни и въпреки че изборите на 21 май бяха много добра индикация за това как гражданите ще гласуват отново, те все още трябва да отидат и да гласуват. Предизвикателството тогава беше да победя. Сега е да управляваме. Така че, ако хората ме искат обратно в имението Максимос, ако това е техният избор, те трябва да гласуват отново за мен“, казва Мицотакис. ОЩЕ: Ципрас върна празен мандат, Гърция е пред нови избори

