Гърция обследва мястото на разбилия се украински самолет

Служителят на пожарната Мариос Апостолидис каза пред репортери, че "мъже от противопожарната служба със специално оборудване и измервателни уреди са се приближили до мястото на удара на самолета и са разгледали отблизо фюзелажа и други части, разпръснати в полетата". Когато се прецени, че районът е обезопасен, издирвателните екипи ще действат, добави той.

В близост до мястото на катастрофата са 13 мъже от специалните екипи на пожарната, както и 26 пожарникари.

По-късно БНР съобщи, че двама от пожарникарите, пристигнали първи на мястото на инцидента, са с дихателни проблеми.Атмосферата е натоварена с токсични газове, казват огнеборците. Прекъснато е електрозахранването и водоснабдяването в района. Жителите на Палеохори са затворени в домовете си.

Екип от военни лекари е в готовност за спешна реакция.

На място пристигнаха украински дипломати, за да се информират за гибелта на екипажа.

В събота вечерта украински товарен самолет Антонов Ан-12 се разби западно от град Кавала в източна Гърция, след като негов двигател излязъл от строя. 8-членният екипаж е загинал. Според съобщения в медиите товарният самолет е пътувал от Сърбия за Йордания с опасен товар и е поискал разрешение за аварийно кацане на близкото летище в Кавала, но не е успял да стигне до него. Очевидци са заявили, че самолетът е горял при падането му и се чули експлозии.

