Мислите на балканските лидери са с Гърция

Случилото се не остана без реакция у ръководителите на държави от Балканите.

Министър-председателят на Албания Еди Рама зави, че албанския народ чувства болката на своите скъпи съседи в толкова тежък за нацията им час. "Присъединяваме се към тях в молитвите им и в съболезнованията към семействата на жертвите", написа в Twitter Рама.

So sad to hear about the loss of lives and the many wounded people on the last night tragic accident in Greece! We feel the pain of our dear neighbours in such a heavy hour for their nation and join them in their prayers and in the condolences to the families of the victims🇦🇱😥🇬🇷 — Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2023

Както вече съобщихме - българският президент Румен Радев е дълбоко натъжен от новината за ужасния влаков инцидент в приятелска Гърция. "Сърдечни съболезнования на семействата на загиналите и пожелания за бързо възстановяване на ранените", написа Радев в Twitter. ОЩЕ: Двама българи са ранени при влаковата катастрофа в Гърция

Deeply saddened by the news of the terrible train accident in friendly 🇬🇷. Heartfelt condolences to the bereaved families and wishing speedy recovery of the injured. — President.bg (@PresidentOfBg) March 1, 2023

Македонският президент Стево Пендаровски също определи новината за трагичния инцидент като тъжна, а катастрофата като ужасна. "Съболезнования на семействата на пострадалите и на гръцкия народ. Пожелавам бързо възстановяване на ранените“, написа в Twitter Пендаровски.

Sad news about the terrible train accident near Larissa, Greece. Condolences to the families who suffered loss and to the Greek people. I wish swift recovery of the injured. @PresidencyGR — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) March 1, 2023

Румънският премиер Николае Чука подчерта, че Румъния подкрепя своите гръцки приятели след трагичния влаков инцидент в Гърция. "Нашите мисли за съчувствие са към семействата на тези, които са загубили живота си. Пожелавам бързо възстановяване на ранените", написа той в Twitter.

Romania🇷🇴 stands with our Greek🇬🇷 friends following the tragic train accident in Greece 🇬🇷. Our thoughts of sympathy go out to the families of those who lost their lives. I wish fast recovery to the injured. — Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) March 1, 2023

Турското външно министерство също излезе с позиция по темата, като от името на Турция изказа своите съболезнования на близките на загиналите в този трагичен инцидент, както и на народа и на правителството на Гърция. "Желаем бързо възстановяване на ранените", се посочва в позицията на турското министерство.