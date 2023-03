Десетки загинаха при сблъсък на два влака в Гърция (ВИДЕО)

Английската версия на гръцкото издание "Катимерини" малко по-късно съобщи за 29 загинали.

Според вестник "Iefemerida" поне 65 души са били ранени, от които 25 са в тежко състояние. Инцидентът е станал в близост до град Лариса. Пътническият влък е пътувал от Атина за Солун, а при сблъска поне три вагона са се подпалили. На мястото на инцидента са пристигнали много линейки. Има свидетелски показания, че при сблъсъка много хора са излетели през прозорците на влака. Още не е ясно с какво е бил натоварен товарният влак - в пътническия е имало много студенти, връщащи се по родните си места заради предстоящи празници. Двама жп служители са незабавно разпитани от полицията, но още няма задържани.

"After the collision [of trains in Greece], the electricity supply was interrupted , as a result of which the doors of the train did not open and passengers were trapped inside."https://t.co/g97fP0P6qH