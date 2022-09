Протестно шествие срещу Европрайд в Белград, включи се и сръбският патриарх (ВИДЕО)

Демонстрацията идва преди събитието на 17 септември, в рамките на което ще се проведат семинари, изложби, концерти и шествие, съобщава БТА, позовавайки се на няколко местни медии.

На кадри в социалните мрежи се виждат дори руски знамена:

Serbs held a mass march in defense of traditional values. Today thousands of people took to the streets of Belgrade with icons, crosses and flags of Serbia and Russia. The participants also carried a 600 meter Serbian-Russian flag. pic.twitter.com/hqTf1vkLGX