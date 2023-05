САЩ санкционира три кипърски фирми

Става въпрос за компаниите Aquila Capital Group, Huriya Private Cyprus Ltd и Robarin Ltd. ОЩЕ: Кипър е замразил руски активи за 1.2 млрд. евро, в предишни данни станала грешка

"Днес САЩ, в координация с Г-7 и други международни партньори, засилват безпрецедентните глобални санкции и други ограничителни икономически мерки за по-нататъшно влошаване на капацитета на Руската федерация да води война срещу Украйна. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ изпълнява новите ангажименти, поети на срещата на върха на лидерите на Г-7, за да държи Русия отговорна", се казва в прессъобщението.

В прессъобщението се отбелязва, че санкциите на OFAC срещу 22 физически и 104 юридически лица са насочени към онези, които се опитват да заобиколят или избегнат санкции и други икономически мерки срещу Русия, каналите, които Русия използва за придобиване на критични технологии, бъдещите си възможности за добив на енергия и руския сектор на финансовите услуги.

Кипърското правителство е било информирано в четвъртък за физически лица и компании в Кипър в новите санкционни списъци, заяви президентът Никос Христодулидис в петък, като добави, че информацията ще бъде оценена от властите. Попитан от журналисти, президентът подчерта, че посланието му е, че няма да прикрива никого. ОЩЕ: Кипър: Няма да толерираме никакви нарушения на санкциите срещу Русия

