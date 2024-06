Невиждано: Семейство Джеймс пренаписва историята на НБА (ВИДЕО)

Най-големият син на ЛеБрон бе избран от „езерняците“ под №55 и за пръв път в историята на НБА баща и син ще играят заедно в един отбор. До момента роденият през 2004 г. Брони Джеймс се състезаваше за Южнокалифорнийския университет на позицията гард, като наскоро той започна да тренира с Лос Анджелис Лейкърс.

