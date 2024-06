Край на сагата: Александър Везенков има нов отбор

Двамата ще бъдат разменени за Джейлън Макданиелс, съобщава журналистът от ESPN Ейдриън Войнаровски в социалната мрежа Х. Припомняме, че Везенков подписа тригодишен договор на стойност 20 милиона долара със Сакраменто Кингс през миналото лято. Той има още една гарантирана година за близо 6.7 милиона долара и опция за 6.9 милиона долара за сезон 2025/2026, както пише издание basketnews.com.

ОЩЕ: Никола Йокич отново №1 в НБА! Без американци в топ 4 за "Най-полезен играч" (ВИДЕО)

The Sacramento Kings are trading Davion Mitchell and Sasha Vezenkov to the Toronto Raptors, sources tell ESPN.