Пред погледа на Специалния: Везенков се завърна в Евролигата със загуба от Фенербахче (ВИДЕО)

Най-добрият баскетболист на България Александър Везенков се завърна в Евролигата при загубата на своя Олимпиакос от Фенербахче със 71:82 (13:17, 23:15, 20:25, 15:25). Пред погледа на треньора на футболния отбор на истанбулския гранд - Жозе Моуриньо, родният национал изигра 31 минути, в които се отчете с 11 точки и 4 борби.

Фенербахче победи Олимпиакос в Турция

В “Юлкер Спортс Арена" домакините поведоха с 10:4 и до края на първата четвърт запазиха преднината. След средата на втората част грандът от Пирея се посъбуди и изравни при 28:28. Все пак на полувремето с аванс се оттегли Фенербахе - 36:32. Везенков бе сравнително тих и не се отличи с много точки.

Везенков и съотборниците му поведоха, но...

"Червено-белите" излязоха пределно мотивирани след паузата и дори дръпнаха с 42:36. Това само разяри Фенербахче, чиито състезатели направиха обрат до 47:32. Преди старта на последната четвърт интригата бе жива. В последните минути обаче турците демонстрираха класата си, на която Олимпиакос не намери отговор - 82:71.

Най-резултатен за "фенерите" бе Уейд Болдуин с 19 точки, 5 борби и 7 асистенции, а за Олимпиакос Моузес Райт се отчете с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция.

