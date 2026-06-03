Ас на Левски проговори за бъдещето си: разкри дали остава на “Герена“

Една от силните страни на Левски през шампионския сезон беше нападението. Голям принос за това имаше таранът Мустафа Сангаре. Малиецът игра много силно в редовния сезон, но получи тежка контузия, която го извади от игра и той започна само един мач като титуляр от началото на март. Сангаре участва в подкаста “YOUSS 2.0“, в който говори за чувството да стане шампион с Левски и разкри дали ще остане на “Герена“.

Мустафа Сангаре: “Свърших си работата“

Ето какво каза Мустафа Сангаре по повод чувството да е шампион с Левски: “Невероятно е. Наистина разбрах българите, когато спечелихме. Знаехме за какво мечтаят феновете и как живеят за отбора. Така ще е за мен, ако Марсилия стане шампион на Лига 1. Видяхте какво стана. Толкова съм щастлив, че спечелих титлата с Левски. Но вече съм фокусиран към следващата кампания и какво ще направим. Аз съм такъв човек, свърших си работата и гледам към другите цели“.

Още: Левски отвори летния пазар: уреди първо ново попълнение

Сангаре иска да остане в Левски

В момента в Левски се решава бъдещето на 10 основни играчи. В подкаста стана дума за това на Сангаре: “След всичко случило се и догодина ще бъда в Левски. По-късно ще видим какво може да стане“. Нападателят има договор със “сините“ до лятото на 2027 г. Към него имаше интерес още през зимата, но той явно е решил да остане в Левски.

Още: Атанас Бостанджиев го посочи като „лице за контакт“, а той напуска Левски