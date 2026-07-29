Зеленски с предупреждение: Русия готви масирана атака тази нощ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази нощ вероятно ще има масирана руска атака срещу Украйна. Той добави, че безопасността на сънародниците му зависи от готовността на съюзниците на Киев да предоставят средства за противовъздушна отбрана, предаде "Ройтерс".

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"Важно е партньорите ни ясно да разберат какво се случва и че защитата на човешки животи зависи пряко от тяхната готовност да предоставят ракети за противовъздушна отбрана", написа Зеленски в Telegram. "Това се отнася преди всичко за САЩ и за тези партньори, които разполагат с ракети за системите "Пейтриът" и имат възможност да подкрепят отбраната ни чрез тях", добави украинският лидер.

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Припомняме, че това е поредният път, в който Зеленски предупреждава за подготвяна руска атака. При всичките предишни пъти, изявленията му винаги са били следвани от масирани нападения с огромни количества дронове, балистични ракети и бомби от страна на Москва.