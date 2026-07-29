Напрежението расте: Дрон удари американски танкер за газ в Египет (ВИДЕО)

Дрон удари американски танкер за газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента, предаде Ройтерс. В изявление египетското Министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, но не спомена за атака с дрон. Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета. Дронът е поразил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се е обхванал и друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.

BREAKING: Footage shows crews working to put out a fire on the US-owned floating platform in Egypt following a drone attack, with initial reports Iran struck it. pic.twitter.com/sFpRt2nfSD — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 29, 2026

Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон, което може да е знак за допълнително разпространяване на конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс. До момента никой не е поел отговорност за инцидента. “Енергос Уинтър” е специализиран кораб за съхранение и регазификация (FSRU) с капацитет за съхранение от 138 250 кубични метра. Тя е собственост на базираната в САЩ компания “Енергос Инфрастръкчър”. Техническите, безопасните и търговските операции на съоръжението се управляват от “Уилхелмсен Шип Мениджмънт “ - също американска компания.

🚨 A drone strike has targeted a U.S. floating gas storage facility in Damietta, Egypt.



Iranians have long warned the world about how terroristic, belligerent, and determined to "watch the world burn" the Islamic Republic is.



Now it is becoming increasingly unhinged, spreading… pic.twitter.com/kPi5gwplmh — The Iran Watcher 🇮🇷 (@TheIranWatcher) July 29, 2026

Министерството на петрола на Египет съобщи в изявление, че на два плавателни съда - кораб за регазификация и кораб за съхранение - в пристанище Дамиета е избухнал пожар, който е бил потушен незабавно съгласно утвърдените аварийни планове от екипи за пожарна безопасност и охрана. Няма данни за жертви и пострадали. Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията, се казва в изявлението. При пожара няма пострадали или загинали, а аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците и оценяват въздействието на инцидента, се допълва в изявлението.