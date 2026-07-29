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Напрежението расте: Дрон удари американски танкер за газ в Египет (ВИДЕО)

29 юли 2026, 21:52 часа 1110 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Напрежението расте: Дрон удари американски танкер за газ в Египет (ВИДЕО)

Дрон удари американски танкер за газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента, предаде Ройтерс. В изявление египетското Министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, но не спомена за атака с дрон. Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета. Дронът е поразил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се е обхванал и друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.

Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон, което може да е знак за допълнително разпространяване на конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс. До момента никой не е поел отговорност за инцидента. “Енергос Уинтър” е специализиран кораб за съхранение и регазификация (FSRU) с капацитет за съхранение от 138 250 кубични метра. Тя е собственост на базираната в САЩ компания “Енергос Инфрастръкчър”. Техническите, безопасните и търговските операции на съоръжението се управляват от “Уилхелмсен Шип Мениджмънт “ - също американска компания.

Министерството на петрола на Египет съобщи в изявление, че на два плавателни съда - кораб за регазификация и кораб за съхранение - в пристанище Дамиета е избухнал пожар, който е бил потушен незабавно съгласно утвърдените аварийни планове от екипи за пожарна безопасност и охрана. Няма данни за жертви и пострадали. Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията, се казва в изявлението. При пожара няма пострадали или загинали, а аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците и оценяват въздействието на инцидента, се допълва в изявлението.

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Египет дрон взрив война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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