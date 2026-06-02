Големият ход на "Герена": Левски решава бъдещето на 10 основни играчи

След еуфорията от вдигането на шампионската титла, на "Герена" настъпи времето за хладен разчет и стратегическо планиране. Ръководството на Левски е наясно, че най-трудният тест за един първенец не е самото изкачване на върха, а способността да се задържи там. В опит да избегнат разпадането на успешния модел, "сините" започнаха мащабна офанзива по удължаване на договорите на ключовите си фигури.

Според информация на "Мач Телеграф", клубът е отправил официални предложения за нови контракти на цели десетима футболисти. Става въпрос за играчи, чиито настоящи споразумения изтичат в края на настоящата календарна година или през лятото на 2027 г. Целта е проста - спокойствие в съблекалнята и сигурност за бъдещето.

От Вуцов до Евертон Бала: Гръбнакът на шампионите остава на "Герена"

В списъка на приоритетните подписи личат имената на архитектите на триумфа. Начело е вратарят Светослав Вуцов, чието присъствие под рамката се оказа решаващо в ключови моменти. Към него се присъединяват голмайсторът на първенството Евертон Бала, както и стабилните Кристиан Макун, Мустафа Сангаре и Гашпер Търдин. Всички те са получили предложения с чувствително подобрени параметри - жест, който подчертава признателността на клуба за свършената работа.

Още: Бостанджиев каза: "Сираков вътре" и всеки да си знае мястото!

Най-голямата въпросителна обаче остава около бразилеца Майкон. Левият краен бранител, който е обект на интерес от началото на зимата, внесе смут сред привържениците с двусмислен пост в социалните мрежи. Въпреки че текстът му официално бе насочен към края на сезона, мнозина го разчетоха като "сбогом". Допълнително напрежение внася и неговият агент, чийто единствен клиент е именно Майкон, което често води до специфични и понякога иррационални искания при преговорите.

Логиката на Левски е прагматична. Предстоящият сезон носи тежки отговорности: защита на титлата и атака на груповата фаза в европейските клубни турнири. За да бъдат постигнати тези цели, футболистите трябва да бъдат освободени от мисли за трансфери или несигурност относно бъдещето си. Новите договори не само "заключват" талантите в клуба, но и повишават тяхната пазарна цена при евентуална бъдеща продажба.

На "Герена" се надяват, че финансовият стимул и ясната спортно-техническа визия ще натежат над изкушенията от чужбина. Сега топката е в полето на играчите и техните представители, които трябва да решат дали искат да бъдат част от новия "син" цикъл.

Още: Левски праща обещаващ младеж в Септември, за да върне бивш капитан на "Герена"

Този ход на Левски е доказателство за ново ниво на зрялост в управлението на клуба. Години наред "сините" страдаха от липса на предвидимост, като често губеха най-добрите си играчи за безценица или в разгара на важни мачове. Днес стратегията е различна - клубът действа изпреварващо. Рискът обаче остава. Когато предложиш по-добри условия на десет души едновременно, ти не само увеличаваш бюджета за заплати, но и вдигаш летвата на очакванията. Феновете вече няма да се задоволят само с "достойно представяне". Те ще искат резултати, които да оправдаят тези инвестиции. Що се отнася до казуса с Майкон - там е тестът за авторитета на ръководството. Никоя фигура не трябва да е по-голяма от клуба, независимо колко ефектни са пробивите ѝ по фланга.