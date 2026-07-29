Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Ще ги размажем от бой": Тръмп се закани люто на Иран

29 юли 2026, 22:52 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ще ги размажем от бой": Тръмп се закани люто на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА. "Ще ги размажем от бой. Ще ги ударим здравата, ще получат един як пердах", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз".

Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Още: "Ще питам Путин": Тръмп ще провери дали Иран е получил помощ от Русия

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати. В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.

Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

Още: "Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)

СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак. Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство. Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции". Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс прес.

Още: Проучване: Само един от трима американци подкрепя войната с Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес