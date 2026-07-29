"Ще ги размажем от бой": Тръмп се закани люто на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да отвърне на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Близкия изток, предаде ДПА. "Ще ги размажем от бой. Ще ги ударим здравата, ще получат един як пердах", заяви Тръмп в интервю за "Фокс Нюз".

Тръмп нееднократно е заплашвал Иран със сериозни военни действия през продължаващия вече месеци конфликт, заявленията му обаче не винаги биват последвани от удари, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

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Американското Централно командване (СЕНТКОМ) вчера заяви, че Иран е изстрелял няколко балистични ракети срещу американските сили в Близкия изток. Военните не уточниха кои бази са били взети на прицел. Според СЕНТКОМ всички ракети са били успешно прехванати. В интервюто за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че американските сили са разполагали само с няколко минути да реагират на атаката.

Иранските държавни медии излъчиха изявление на Корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се казва, че е била взета на прицел американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали пет ракети.

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СЕНТКОМ също така заяви, че американските сили заедно със Саудитска Арабия са нанесли удари срещу съюзени с Иран групировки в Ирак. Тръмп нарече групировките "раково образувание" и заяви, че военната операция е била координирана с иракското правителство. Малко след това обаче канцеларията на иракския президент осъди, без да споменава САЩ или Саудитска Арабия, "бомбардировките срещу бази на Силите за народна мобилизация" и ги нарече "неприемлива атака и явно нарушение на суверенитета на Ирак, вземащо на прицел неговите официални институции". Възобновяването на военните действия в Близкия Изток настъпи след няколко дни на относително затишие в конфликта, отбелязва Франс прес.

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