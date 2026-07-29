Димитър Манолов: Минималната заплата може и да не остане замразена

В извънредно изявление днес държавният глава Илияна Йотова обяви, че Ще обнародва Закона за държавния бюджет въпреки становищата на 69 граждански организации, политически партии и синдикатите от КТ „Подкрепа“, които искаха тя да наложи вето върху определени части и текстове от закона. Илияна Йотова направи това свое изявление точно ден след като „Прогресивна България“ обяви, че ще я подкрепи за президентските избори.

„Аз слушах днес внимателно госпожа Йотова и стана ми кофти от това, че ние го отнесохме покрай другите. Защото тези 69 организации, които вие споменахте - аз имам своите причини да си мисля, че голяма част от тях са подставени организации и са част от този наложил се модел държавата да се управлява без избори. Не чух нищо да каже за това, за което ние я бяхме помолили. Изказването ѝ беше прекалено общо и така го отнесохме покрай другите“, коментира пред bTV президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

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“Ако аз бях на нейно място, щях да мина по средата – щях да върна тези две разпоредби, за които ние настоявахме. Ако следваме принципа – не е нормално с един закон, който действа една година, да променяш отношения, които са за дълги години. Иска ми се да кажа – за цял живот“, обясни той.

“Дава възможност – нека вземем най-разпространения случай. Един човек по документи работи на 4 часа с трудов договор, а всъщност работи 8. Получава заплата и всички други права, произтичащи от трудовия договор, за 4 часа, а останалото му се плаща на ръка. Но сега тази част, която досега е била в светлата икономика, ще мине в тъмната – в най-добрия случай. А в най-лошия изобщо няма да се плаща“, коментира Манолов.

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„Дава се възможност да разполагат с повече средства, които да минават през сивите разплащания. Това най-често се случва „най-калните“, в най-нископлатените бизнеси. Не е в олигархията. Това са бизнесите, които съществуват благодарение на евтината работна ръка“, посочи той.

„В Директивата на Европейския съюз относно справедливите минимални работни заплати има препоръка тя да бъде някъде между 50% от средната работна заплата – каквато е нормата в България – и 60% от медианната работна заплата. Не мога сега да кажа кое от двете ще даде по-добър резултат. Именно затова е направена тази уговорка. Може да се окаже, че 60% от медианната е повече от 50% от средната, макар че се съмнявам“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“.

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„Хубавото е, че тя може и да не остане замразена, ако успеем в рамките на два-три месеца да изработим нов механизъм, по който да се формира. Но аз не съм кой знае какъв оптимист, защото с тази работа се занимаваме вече няколко години и не сме стигнали доникъде. Това, което на мен ми се иска да стане, е да ни развържат ръцете, за да можем да разговаряме с работодателите, защото те са тези, които не позволяват да се стигне до решение“, коментира Димитър Манолов.

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