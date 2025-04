Фен на Левски е ранен след сблъсък между ултраси на Лацио и Рома

Фен на Левски е бил ранен след сблъсък между ултраси на Лацио и Рома. Това съобщи италианското издание „Corriere della Sera”. Както е известно, двата римски гранда се изправиха един срещу друг снощи в дерби от 32-ия кръг на Серия А. Двубоят завърши при равен резултат 1:1 като бе съпътстван от няколко сбивания между привържениците на „орлите“ и „вълците“.

Според информациите привърженикът на Левски е подкрепял символичните домакини от Лацио. В агитката на „орлите“ е имало още фенове от Англия, Полша, Германия и Хърватия. Българинът е пострадал след нападение на ултрасите на Рома, което се е случило на площад „Манчини“ край „Стадио Олимпико“.

#BreakingNews 🇮🇹🏟⚽️



Incidents broke out before the Lazio-Roma derby. Police used water cannons to disperse the fans. The atmosphere is very tense. (Calciomercato)