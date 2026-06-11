Големи рокади в Първа лига: Септември София с нов треньор от Португалия и вълна от напускащи

Септември София има нов наставник. Поста на старши треньор в столичния клуб се заема от португалеца Шимао Фрейташ, който ще доведе със себе си цял нов свой щаб.

Шимао Фрейташ застава начело на Септември

Шимао Фрейташ има сериозен международен опит като старши треньор на отбори от Китай, Молдова и Бразилия, а през изминалия сезон 45-годишният специалист води втория отбор на португалиския Брага, който се състезава в Лига 3. Той е начело обаче за едва два мача. Оттогава португалецът не е ръководил отбор.

Фрейташ има опит като директор на младежката школа и на формации в китайския Шайдонг Тайшан, което предполага, че Септември ще запази статута си на отбора в Първа лига, който дава най-много шанс на младите си състезатели.

В "Драгалевци" той застава на мястото на Христо Арангелов и Мариян Христов, които успяха да спасят "септемврийци" от изпадане след драматичен бараж срещу Янтра Габрово, който завърши при резултат 2:1. Ето какво споделиха в социалните мрежи ръководството на Септември след официалната си раздяла с двамата специалисти:

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"ПФК Септември София изказва своята искрена благодарност към Христо Арангелов и Мариян Христов, чиито договори с клуба изтичат.

В един от най-важните и тежки моменти за отбора те поеха отговорността да застанат начело и с професионализъм, отдаденост и характер помогнаха на Септември да постигне своята цел – запазването на мястото си в елита на българския футбол.

Благодарим им за вложените усилия, за отдадеността към клуба и за работата, която свършиха в този труден и отговорен период.

Пожелаваме им здраве, успех и много бъдещи професионални постижения!"

Вчера Септември обяви раздялата си и с трима футболисти - Борислав Маринов, Красиан Колев и Аюб Абу Батас, след прекратяване на договорите по взаимно съгласие.