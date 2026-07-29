"Животът там става много опасен": Русия пренасочва усилията си към Славянск и Краматорск

Руските войски постепенно пренасочват фокуса си към района на Славянск-Краматорск и са започнали подготовка за нова кампания чрез унищожаване на населените места. Това смятат анализатори на украинския сайт DeepState. Според техните данни, технологиите се превръщат в ново предизвикателство за Силите за отбрана, тъй като украинските войници успешно унищожават голям брой руски пехотинци.

Що се отнася до самите градове Славянск и Краматорск, DeepState съобщи, че те биват сривани до основи, с постоянното използване на бомби KAБ, ракетна артилерия, дронове Shahed и безпилотни летателни апарати, които „летят по улиците и ловуват хора и коли, като избират произволно цели“. „През нощта експлозиите просто не стихват, отчасти поради използването на вражеска артилерия, която постепенно превръща градовете в руини“, се казва в доклада.

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Както подчертават анализаторите, окупаторите контролират огъня на приблизително 40 километра дълбочина от линията на съприкосновение, което представлява сериозна заплаха за всяко движение. „Агломерацията Славянск-Краматорск постепенно се превръща в изолирано място, скоро достъпно само в случаи на крайна необходимост за военни операции. Животът в тези градове става изключително опасен, а технологичната война набира скорост“, отбеляза DeepState.

Ситуацията в посока Константиновка

Според експерти от мониторинговия проект, Русия продължава да оказва натиск и върху Константиновка, като прави постоянни опити за проникване. По-конкретно, те продължават да се опитват да консолидират позициите си в самия град, концентрирайки пехота, за да затвърдят предимството си и да контролират района.

„Една от основните цели остава опитът за поемане на контрол над участъка от града между селищата Илиновка и Новодмитровка. Ако врагът успее да окупира последното, цялата групировка, държаща отбраната в град Часов Яр, ще бъде изложена на риск от обкръжаване“, се отбелязва в изявлението.

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Анализатори пишат, че логистиката до този район отдавна е затруднена, тъй като Москва има въздушно предимство благодарение на големия си брой дронове. „Докато пехотата оказва натиск върху Константиновка, врагът едновременно използва артилерия и тежки противотанкови ракети, за да унищожи града. Страда обаче и целият околен район: по-специално селата Алексеево-Дружковка и Дружковка също постепенно се превръщат в руини поради постоянния обстрел. Изключително опасно е да се намирате там сега“, подчертават експертите.

Ситуацията в участъка Ямпол-Минковка

Те обсъдиха и ситуацията в района от Ямпол до Минковка. Там, отбелязват анализатори, Русия засилва натиска върху позициите на Силите за отбрана, а украинските командири се готвят да засилят щурмовите операции, вярвайки, че това ще бъде следващият основен фокус след окупацията на Константиновка.

„Врагът в момента използва артилерия, за да атакува потенциални маршрути за напредване, унищожавайки минни полета. Има постоянни инфилтрации и сондиращи операции за идентифициране на слаби места, които, за съжаление, съществуват“, отбелязва DeepState.

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По-конкретно, според проекта, противникът е открил възможност за настъпление в района на Озерное и Кривая Лука, но, както е отбелязано, Силите за отбрана правят всичко възможно, за да предотвратят навлизането на противника по-дълбоко в територията. Рай-Александровка и Николаевка са приоритетни цели в този район. Вражеските дронове продължават активно да атакуват логистиката.

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Военнослужещ с позивна „Мучен“ заяви, че битката за Константиновка навлиза в последната си фаза, където задържането на отделни райони или установяването на стабилен контрол е практически изключено. Той подчерта, че в Константиновка продължава изтощителна битка в градска среда, където всяка къща, улица и блок могат да сменят собственика си по няколко пъти на ден. Друг сериозен проблем е безпрецедентната концентрация на вражески FPV дронове, така че всяко движение, дори по относително защитени маршрути, бързо се засича и се превръща в цел за удари.

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