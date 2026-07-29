След дни на затишие: Иран изстреля ракети по американски бази в Близкия изток? (ВИДЕО)

След дни на неофициално примирие със САЩ, Иран е изстрелял ракети по американски бази в Близкия изток. Според непотвърдена към момента информация, атаките са насочени към към Йордания, където има разположени американски сили.
BREAKING: It appears Iran has fired missiles after days of an unofficial ceasefire with the US.— Clash Report (@clashreport) July 28, 2026
Missiles appear to have been fired toward Jordan, targeting U.S. bases. pic.twitter.com/S7Xx3M9fk9
По-рано Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала и унищожила няколко дрона, насочени към петролни съоръжения в Източната провинция. Кралството обвини за атаката милиции, подкрепяни от Иран, които действат от Ирак.
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