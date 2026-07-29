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След дни на затишие: Иран изстреля ракети по американски бази в Близкия изток? (ВИДЕО)

29 юли 2026, 1:30 часа 539 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След дни на затишие: Иран изстреля ракети по американски бази в Близкия изток? (ВИДЕО)

След дни на неофициално примирие със САЩ, Иран е изстрелял ракети по американски бази в Близкия изток. Според непотвърдена към момента информация, атаките са насочени към към Йордания, където има разположени американски сили.

По-рано Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала и унищожила няколко дрона, насочени към петролни съоръжения в Източната провинция. Кралството обвини за атаката милиции, подкрепяни от Иран, които действат от Ирак.

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Близък изток американски бази война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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