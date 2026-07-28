Съпругата на Песков съди ЕС за милиони евро: Накърнили ѝ "човешкото достойнство"

Съпругата на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков - фигуристката Татяна Навка, е завела дело срещу Съвета на Европейския съюз заради наложените й санкции и е поискала компенсация на стойност над 2 млн. евро за претърпените от нея щети. Делото е заведено на 26 май 2026 г. и в момента се разглежда, информира днес руският пропагандистки телеграм канал "Свита короля" ("Свитата на краля"). Навка, която е част от руския елит като съпруга на Песков и разбира се поддържа путинската политика, се чувства ощетена и настоява индивидуалните санкции срещу нея да бъдат премахнати, тъй като смята, че Съветът на ЕС необосновано я е включил в списъка със санкции.

Навка смята, че са нарушени човешкото й достойнство, личният и семейният й живот, включително по отношение на децата ѝ. Тя е поискала близо 135 000 евро обезщетение за материални щети и допълнителни 1,9 милиона евро за щети, нанесени на репутацията ѝ.

ЕС наложи санкции срещу Татяна Навка през юни 2022 г. Посочената причина бе връзката ѝ с Дмитрий Песков и притежаваните от нея компании и имоти, включително в незаконно анексирания от Русия Крим.

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Отговорът от ЕС я попари

Отговор от ЕС обаче бързо дойде - и оттам казват, че смятат санкциите срещу Навка за напълно оправдани и наложени според конкретни критерии. На въпрос дали в ЕС са уверени, че санкциите е трябвало да бъдат наложени, отговорът на говорителя на ЕК Ануар Ел Ануни е повече от положителен. "Краткият отговор е много, що се отнася до това колко сме уверени", е заявил той, цитиран от "Европейска правда".

За да бъдат физически или юридически лица обект на санкции от страна на ЕС, трябва да има "достатъчно доказателства, които да ги оправдаят, тъй като санкциите на ЕС са правно решение, което може да бъде обжалвано пред Съда на Европейския съюз", пояснява той.

"Татяна Навка е съсобственик на компании и недвижими имоти, разположени в Автономна република Крим, която беше незаконно анексирана от Руската федерация. Следователно тя подкрепя действия, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна", подчертава говорителят.

Освен това "Навка е свързана с лице (съпругът ѝ Песков), включено в списъка, което активно е подкрепяло действия или политики, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна", добавя Ануни.

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