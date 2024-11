Израел разочарова България - остави "лъвовете" в долната урна за световните квалификации

Националният отбор по футбол на България остана в по-долната четвърна урна за жребия за квалификациите за Мондиал 2026. Това стана ясно след победата на Израел над Белгия с 1:0 в последния кръг от Лигата на нациите в неделя. Така израелците успяха да запазят мястото си в трета урна и да не позволят на България да ги измести.

Надеждите на "лъвовете" бяха, че Израел ще се издъни срещу Белгия, за да имат шанс да преминат в по-горната урна, която потенциално да им осигури и по-лек жребий. Израел обаче разочарова българския тим, като постигна победа над една от традиционно силните нации на Стария континент Белгия, която в последно време не се намира в добро състояние.

Четвърта и пета урна за световните квалификации вече са запълнени, като остават въпросителни около две места в първар урна, пет места във втора урна и едно място в трета урна. Отборите, които все още не знаят мястото си в урните, са Дания, Австрия, Сърбия, Норвегия, Румъния, Словакия, Чехия и Шотландия.

Жребият за Световното 2026 ще бъде теглен на 13 декември в Цюрих. За България пък остават надеждите, че тази вечер ще успее да победи Беларус, а в другия мач Северна Ирландия трябва да се издъни срещу Люксембург. Ако завършат първи в групата, "лъвовете" ще преминат в Лига В на Лигата на нациите и ще играят баражи за класиране за Мондиал 2026.

