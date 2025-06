Белгия и Нидерландия дариха два миночистача на Украйна (СНИМКИ)

Белгия и Нидерландия са прехвърлили два миночистача на Украйна. Това съобщи нидерландският министър на отбраната Брекелманс. Украинските екипажи и технически персонал са завършили обучението на корабите за рекордно кратко време.

The Netherlands and Belgium have transferred two minehunters to Ukraine, according to Dutch Defense Minister Brekelmans. Ukrainian crews and technical personnel completed training in record time.



