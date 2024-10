Кой е най-добрият? Бербатов избра между Левандовски, Дрогба и себе си (ВИДЕО)

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов беше специален гост на новата видеорубрика на Шампионска лига. Срещата между Барселона и Байерн Мюнхен в сряда бе изборът на Бербатов за незабравимо събитие от деня в третия кръг на турнира. Той не скри пристрастията си към каталунския тим, чиито мачове често наблюдава, най-вече заради Роберт Левандовски.

Трикратният финалист с отборите на Байер Леверкузен и Манчестър Юнайтед бе изправен пред изпитанието да сравнява своите футболни качества с тези на други двама легендарни нападатели - Роберт Левандовски и Дидие Дрогба.

За най-добър реализатор измежду тримата той посочи Левандовски, който продължава да пише история. Призът за най-добър при статични положения и във въздуха отиде при Дрогба, а себе си като играча с най-добро първо докосване. На въпроса кой е най-добрият нападател от тримата като цяло, той заяви: "Поставяте ме в трудна ситуация. Защо да не комбинираме и тримата, за да направим възможно най-добрия играч? Най-добрият нападател измежду тримата, не е Дрогба, а Левандовски."

🍕 Pizza party with Rooney and Anderson 😄



Introducing #MatchdayMenu with @JustEatTakeaway 🎬



This week's special guest: Dimitar Berbatov 👇