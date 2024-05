Лудогорец намери заместник на Пьотровски, преговаря с бразилски гранд за опитен халф

Както е известно, Лудогорец спечели титлата на България за 13-ти пореден път, след като в събота победи ЦСКА с категоричното 3:1. В сряда, 15 май пък „орлите“ ще могат да направят дубъл, тъй като срещат Ботев Пловдив във финала за Купата на България. Преди дни изпълнителният директор на разградчани Ангел Петричев разкри, че основната цел пред Лудогорец е влизане в групите на Шампионска лига и поради тази причина ръководството стяга здрава селекция за новия сезон.

O PFK Ludogorets, é quem negocia a contratação do volante Filipe Machado, do Cruzeiro.



As conversas estão em andamento e o atleta e seu staff analisam as condições apresentadas pelo atual campeão búlgaro.



📰: @felipee_sil / @igesporte pic.twitter.com/PObTpHnOkv