Нападател на Левски няма гол в Първа лига над 20 часа, но ще бъде повикан в националния

Нападател на Левски няма гол в родната Първа лига вече над 20 часа, но въпреки това ще получи повиквателна за националния отбор на родината си. Става въпрос за 26-годишния офанзивен футболист на „сините“ Мустафа Сангаре, който ще бъде повикан в представителния тим на Мали за предстоящите две световни квалификации срещу Коморските острови и Централноафриканската република. Това съобщи местното издание „Referencesport14“.

Според информациите националният селекционер на Мали Том Сенфийт възнамерява да изпрати повиквателна на Мустафа Сангаре, въпреки че в последните месеци централният нападател е в голова суша. За последно снажният играч се разписа във вратата на Пирин Благоевград на 30 октомври 2024 година в турнира за Купата на България. Това обаче явно не притеснява наставника на африканската страна, който е останал доволен от изявите на нападателя в последните двубои на Левски.

