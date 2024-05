Неочакван обрат: Рейнджърс се отказа от Хосе Кордоба

Според информациите ръководството на Глазгоу Рейнджър вече няма интерес към привличането на Хосе Кордоба. Причината не се споменава, но е ясно, че мениджърът на шотландския гранд Филип Клеман ще насочи вниманието си към намирането на друг централен защитник, който да подсили отбора му. Също така се очаква опитният Леон Балогун, който играе на този пост да подпише нов договор с клуба.

Rangers have ended their interest in defender Jose Cordoba.



Philippe Clement has now turned his attentions to other centre-back targets. Leon Balogun set to sign a new deal.



