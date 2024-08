Новият защитник на ЦСКА идва под наем, стана ясно колко ще платят „червените“ за него

Новият защитник на ЦСКА ще пристигне в тима под наем до края на сезона. Това съобщиха медиите в родината на футболиста. Както е известно, вчера стана ясно, че „армейците“ ще привлекат национала на Боливия Роберто Карлос Фернандес, който трябва да реши проблемите на българския тим на левия фланг на отбраната.

Според изданието „Futbol.unitel.bo“ всичко около преминаването на Фернандес в ЦСКА е договорено и остава само трансферът да бъде обявен официално. Той ще играе при „червените“ под наем за една година като българският тим ще плати 200 хиляди долара за услугите му. Освен това в договора с Боливар, който държи правата на играча, има опция за откупуването на левия бек. Тя е на стойност 800 000 долара.

