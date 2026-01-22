Похвално! В Пловдив организират пореден благотворителен турнир за Любо Пенев

България продължава да показва, че е готова да се обедини, когато става въпрос за важна кауза. След като стана ясно, че легендата на българския футбол Любослав Пенев се бори с коварна болест в Германия, се организираха множество благотворителни кампании в негова подкрепа. Сред тях бяха два турнира по футбол на малки вратички – един в София и един във Варна. Сега дойде ред и на друг голям град в лицето на Пловдив.

Турнирът ще се проведе на 7 и 8 февруари

На 7 и 8 февруари 2026 г. в Пловдив ще се състои благотворителен турнир в подкрепа на легендата на българския футбол Любо Пенев. Надпреварата ще се проведе на комплекс „Футболно игрище Балона“ и е продължение на турнира, провел се в София. Този път форматът ще бъде 5+1, а таксата за участие е 100 евро. Крайният срок за записване е 3 февруари, а телефонът за записване е 088 914 9899.

Първите два турнира пожънаха успех

Организаторите призовават всички фенове на футбола и отбори да се включат, като всички средства, събрани по време на събитието, ще бъдат дарени за лечението на Любо Пенев. Първите два турнира пожънаха голям успех, като се събраха много средства. На този в София участваха големи имена както от света на футбола, така и извън него. Примери са бившият футболист Валери Божинов и кметът на София Васил Терзиев.

