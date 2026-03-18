Иран потвърди смъртта на Али Лариджани, атакува отново Дубай (ВИДЕО)

Иран потвърди смъртта на Али Лариджани. Според информацията, той е бил убит при израелски удар, в момент, когато е бил в дома на дъщеря си в град Пардис. При атаката са загинали още синът и бодигардът му. В социалните мрежи бе разпространена снимка, за която се твърди, че показва последствията от удара по сградата, в която е загинал Али Лариджани.

Photo reportedly showing the aftermath of the building targeted in the Israeli airstrike that killed Ali Larijani.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че през изминалите 24 часа са били ликвидирани двама от най-високопоставените водачи на Иран. „Нашите самолети удрят терористичните дейци на земята, на кръстовищата, на площадите. Това е предназначено да позволи на смелите хора на Иран да празнуват фестивала на огъня. Така че празнувайте и щастлив Новруз. Ние наблюдаваме отгоре“, обърна се към иранците той.

По-рано бе съобщено, че Иран назначава между 3 и 7 резервни служители за всяка военна позиция, които да поемат командването, ако някой бъде убит. Тази мярка цели да осигури продължителност на лидерството и отбранителните операции.

Нови ирански удари

Тази вечер Иран стартира удар с дронове и ракети срещу Дубай. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда работата на противовъздушната отбрана, която поразява нахлуващите цели. Въпреки това са са докладвани и експлозии, но за момента няма яснота за жертви и разрушения.

Заради засилената военна активност на Техеран срещу ОАЕ, един от най-близките до Тръмп сенатори – Линдзи Греъм, го призова да предостави на емирствата повече отбранителни системи.

„Когато дойде времето да се гарантира, че тези, които са в мишените на Иран, имат това, от което се нуждаят, за да се защитят, смятам, че ОАЕ трябва да е на първо място в списъка. Дайте на ОАЕ това, от което се нуждаят, за да защитят своето небе и нашите военни служители“, призова Греъм.

Каналът Clash Report съобщи, че са били открити останки от американски прехващач Coyote Block II, след отблъснатата нощна атака срещу комплекса на американското посолство и Camp Victory в иракската столица Багдад. Coyote Block II е малък американски прехващащ дрон, използван за унищожаване на вражески дронове.

Тази нощ имаше нова атака срещу посолството в укрепената „зелена зона“ в центъра на иракската столица.

Критиките срещу Тръмп се засилват

Ирландският премиер, който е на посещение в САЩ, разкритикува случващото се по света. „Твърде много хора умират в резултат на конфликти по света“, обяви той, докато стои до Доналд Тръмп.

Семейството на убития в Иран американски военен – сержант Тайлър Симънс, обвини действията на администрацията, която е решила да започне войната. Той е един от 13-те военни, загинали до момента в Близкия изток. Според роднините му, конфликтът е можел да бъде избегнат, а интервенцията е неоправдана. „Не трябваше да участваме в тази война… тя можеше да бъде предотвратена. Нямахме нужда от тази война“, заяви бащата на загиналия войник. Той призова Тръмп да прекрати войната срещу Иран. „Много семейства страдат сега, не сме само ние, страдат, защото просто искахте да направите война. Не е честно", каза майката на Симънс.

