Епидемия от менингит във Великобритания

Във Великобритания - студенти се наредиха на безкрайна опашка за антибиотици пред Университета в графство Кент. Това се случва на фона на разразило се огнище на менингит В. Епидемията вече взе две жертви - 18-годишно момиче и 21-а годишен студент. Още 11 души са в болница.

Твърди се, че заболяването се е разпространило след посещение на младежи клуб през уикенда. Британският здравен министър определи ситуацията като безпрецедентна. Рутинните ваксинации против менинигит В са въведени в Обединеното кралство едва през 2015-та, така че настоящото поколение студенти тийнейджъри не са обхванати.

