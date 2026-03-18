18 март 2026, 0:03 часа 445 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Израел обяви, че е ликвидирал Али Лариджани

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Секретарят на Иранския висш съвет за национална сигурност Али Лариджани е бил убит при израелски целенасочен удар през нощта. Това обяви израелският министър на отбраната Израел Кац, предадоха световни агенции, цитирани от БТА. Малко по-рано израелски медии съобщиха, че въоръжените сили на страната са взели на прицел Лариджани, но добавиха, че съдбата му не е известна. До момента няма официална реакция от страна на Иран.

Елін Димитров Отговорен редактор
