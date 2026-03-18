Ормузкият проток не работи, но Иран печели пари, а светът гладува

Иран печели около 140 милиона долара на ден от износ на петрол. Това твърди Financial Times, като се позовава на данни от свои източници. Според изданието, въпреки продължаващите удари, Иран продължава да транспортира около 1,5–1,6 милиона барела петрол на ден през Ормузкия проток.

Още: Малко е нечестно – печелиш война, те нямат право да блокират Ормузкия проток

На този фон Вашингтон на практика позволява тези доставки да продължат, за да се избегне глобален недостиг на петрол. По-голямата част от иранския петрол все още отива за Китай, а танкерите продължават да се зареждат на остров Харг, въпреки ударите на САЩ и Израел.

Милиони по света са изправени пред глад

Същевременно стана ясно, че заради кризата в Близкия изток светът е изправен пред невиждан глад. Според експерти, ситуацията е безпрецедентна. По някои оценки до 45 милиона души могат да се сблъскат с недостиг на храна, ако войната продължи до лятото.

Още: По-голямата беда заради Ормузкия проток: Не липса на петрол, а на храна

Световната програма за прехрана предупреждава, че ситуацията наближава критична точка. Броят на хората, страдащи от глад по целия свят, може да надхвърли рекордните 319 милиона души. Затварянето на Ормузкия проток е спряло около 50% от световния износ на торове. Това вече оказва влияние върху селското стопанство и може да наруши сеитбения сезон в Европа и Азия.

Още: Тунели, дронове, мини: С уроци от Русия Иран прави Ормузкия проток непроходим (ВИДЕО)

Заради кризата, цените на азотните торове са се повишили с 30%. Според експерти, Русия, която контролира около 20% от пазара на торове, може да се възползва от това и да увеличи износа си. Европа наложи санкции върху вноса на торове от Русия и Беларус заради войната в Украйна. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан призова евролидерите да вдигнат ембаргото над вноса на важните химикали.

Още: Заради войната в Иран: Срив на икономическите очаквания в Германия